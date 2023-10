A Firenze alla scoperta dei Giganti di Mont’e Prama

“Il calcio e la cultura”, ha detto il presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni, “hanno dimostrato di poter raggiungere grandi obiettivi insieme. Oggi presentiamo la maestosità del complesso nuragico di Mont’e Prama e i tesori archeologici della Sardegna in uno dei templi della cultura e apriamo la strada a una collaborazione che ci riempie di orgoglio, che vede la possibilità di allestire una mostra temporanea con un Gigante di Mont’e Prama proprio agli Uffizi. L’arte, per essere capita e amata, deve essere prima di tutto divulgata e la promozione del patrimonio archeologico sardo passa attraverso campagne di divulgazione strutturate come questa, che ci vede al fianco del club rossoblù e della Federazione delle associazioni Sarde in Italia nei luoghi più prestigiosi della cultura per fare sistema e avvicinare sempre più visitatori nella nostra terra”.

“L’incontro sportivo tra il Cagliari e la Fiorentina”, ha affermato il direttore Eike Schmidt, “è l’occasione per celebrare e conoscere meglio la cultura nuragica, momento di grande importanza per tutta la storia del Mediterraneo ma anche d’Italia e d’Europa. Firenze, come luogo dei Giganti del rinascimento, come ad esempio il David di Michelangelo, si incontra virtualmente con i Giganti della cultura nuragica, questa è un’ottima occasione di unione”.

Questa mattina le Gallerie degli Uffizi hanno ospitato per la prima volta Mont’e Prama e il racconto della Sardegna nuragica. Un percorso lungo tremila anni che nasce in Sardegna, a Cabras, ad opera di alcuni fra i primi scultori della storia dell’uomo antico e arriva fino ai giorni nostri con una potenza di immagine straordinaria. Se ne è parlato nell’Auditorium Vasari degli Uffizi a Firenze in occasione della campagna di comunicazione realizzata da Fondazione Mont’e Prama e Cagliari Calcio, iniziata lo scorso anno e rinnovata nel 2023, che sta facendo tappa nelle più importanti città e nei musei delle squadre della Serie A calcistica.

“Per me, per noi come Cagliari Calcio essere qui oggi è motivo di grande orgoglio. Già dalla scorsa stagione, che si è chiusa per noi in modo meraviglioso”, ha commentato il presidente rossoblù Tommaso Giulini, “è stato bellissimo avere accanto la Fondazione Mont’e Prama e i Giganti durante un cammino difficile ed entusiasmante. Ringrazio il presidente della Fondazione Anthony Muroni e tutti i suoi collaboratori e le istituzioni che lavorano insieme a noi in questo progetto ambizioso che quest’anno abbiamo ulteriormente integrato, coinvolgendo i più giovani attivando presso le nostre Academy percorsi mirati per i ragazzi del territorio, affinché apprendano questa meravigliosa storia che riguarda la loro terra, le loro origini, promuovendo così il Sinis e la Sardegna anche davanti alle nuove generazioni. Il calcio, lo sport sono un volano efficacissimo per diffondere la cultura a tutti i livelli, e in tal senso la Fondazione ‘Carlo Enrico Giulini’ svolge un lavoro meraviglioso con moltissime iniziative in ambito locale: penso agli incontri nelle scuole, alla nostra Curva Futura e la Scuola di Tifo, col primo e unico settore di uno stadio italiano interamente dedicato ai bambini. La strada è quella giusta, continuiamo a lavorare insieme per il futuro della cultura e della Sardegna”.

“Con la campagna di comunicazione della fondazione Mont’e Prama abbiamo fatto squadra, siamo diventati partner e siamo ancora più vicini alla Sardegna. Questo progetto”, ha sottolineato il presidente della Fasi Bastianino Mossa, “accresce la consapevolezza del nostro essere sardi nel mondo e determina la nostra attività, avvicinandoci a quel motore di cultura e turismo che è la Fondazione Mont’e Prama. Organizzeremo presto nuovi viaggi volti a visitare il sito archeologico di Mont’e Prama e gustare i prodotti del territorio. La nostra è un’attività di volontariato che organizza centinaia di iniziative per tutta l’Italia, che ci permette di fare arrivare in Sardegna circa 70 mila persone ogni anno, avendo come base l’aiuto reciproco e la promozione culturale. Il progetto che ci vede partner della fondazione Mont’e Prama è una delle azioni in cui crediamo fortemente”.

Dopo i saluti, l’archeologa del museo civico Marongiu di Cabras, Ilaria Orri, ha introdotto al pubblico della sala il Parco Archeologico naturale della Penisola del Sinis, caratterizzato da un patrimonio ambientale e archeologico di rara bellezza. A seguire, la conferenza scientifica “Giganti e Fate”, sull’archeologia preistorica della Sardegna, a cura del direttore del Menhir Museum di Laconi Giorgio Murru, con le immagini del fotografo Nicola Castangia.