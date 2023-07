A fine mese Arborea ripropone la Festa delle Etnie, ricco cartellone. Ecco gli eventi

Arborea

Si svolgerà il 29 e 30 luglio prossimi ad Arborea la 19^ edizione della Festa delle Etnie proposta dalla Pro loco che ha già avviato i preparativi per l’organizzazione dell’evento. La rinomata rassegna gastronomica proporrà la presentazione e degustazione dei piatti tipici delle Regioni d’origine della comunità locale: Veneto, Friuli, Lazio, Romagna, oltre che naturalmente la Sardegna.

La Festa comprende anche la Sagra delle Angurie giunta alla 47^ edizione, l’appuntamento di Seadas sotto le stelle, la Festa della birra (a cura dei giovani della Pro loco) con le due serate riservate alla musica. Sede degli eventi la Piazza Maria Ausiliatrice dove sarà allestita l’accoglienza per le degustazioni curate dal Gruppo Donne e dal Gruppo Uomini della Pro loco di Arborea.

“Anche in occasione di questa manifestazione”, commenta il presidente della Pro Loco Paolo Sanneris, “Arborea con il Comune, gli Enti e le Associazioni private che vi aderiscono intendono confermare come il centro della bonifica sia crocevia di valori e interessi economici, sociali, culturali ed etnici”.

“Ad Arborea il senso dell’appartenenza è sempre presente e ricordato nelle diverse manifestazioni e incontri che si svolgono ad iniziativa delle diverse Associazioni gemellate con le Regioni e i luoghi d’origine”, ricordano ancora alla Pro loco. “E’ il caso dei Comuni che con Arborea sono gemellati, i Veneti e i Trevigiani nel mondo che hanno aperto sede nel centro della bonifica. Organismi e Associazioni che rappresentano famiglie e comunità da un secolo radicate ad Arborea ma che non perdono il rapporto con i luoghi e le terre d’origine lasciati negli anni venti e trenta del 1900 per insediarsi nelle case coloniche dell’allora Mussolinia di Sardegna e per dare successivamente vita a quella straordinaria realtà che è oggi Arborea, la sua bonifica, i centri di produzione e di servizi”.