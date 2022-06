Non finisce più. Siamo nel pieno ma ancora a metà strada della nuova ondata Covid, estiva e faticosa. Il picco è previsto a fine luglio e in questi giorni stanno inesorabilmente aumentando contagi, decessi e ricoveri. Il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite a Un Giorno d Pecora non è stato rassicurante. Anzi. “Per non esser contagiati da Omicron 5 non basta aver avuto il Covid e l’avere fatto tre dosi”, ha detto categorico. E ancora, a chi sostiene che Omicron 5 sia un’influenza ha ribattuto che “è quattro volte tanto un’influenza forte”. Infine, sulle mascherine: sempre consigliate in caso di assembramenti, da indossare anche al mare sulla battigia prima del bagno, all’ingresso degli stabilimenti e mentre si sta in fila in bar e chioschetti.

La Sardegna è al momento la regione italiana con la più alta incidenza di positivi, così come Cagliari fra le province.

L'articolo “A fine luglio il picco di Omicron 5, è quattro volte peggio di un’influenza forte” proviene da Casteddu On line.