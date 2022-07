Giornata al mare alternativa per le famiglie sarde che colgonol ‘occasione di stare insieme per le giornate di relax lungo le spiagge del Sarrabus. A Feraxi la famiglia dello scrittore Fabrizio Raccis alla fine ha passato il tempo a raccogliere plastica e altri rifiuti sulla riva. La spiaggia è pulitissima ma in acqua ci sono una marea di rifiuti, forse siamo davanti ad un’inquinamento che proviene dagli incivili che accostano con gommoni e piccole imbarcazioni, oggi l’acqua è molto più sporca, sembra olio di motore o lo scarico di qualche piccola barca. Abbiamo passato la giornata con il piccolo Leonardo, di 10 anni, a raccogliere frammenti di rifiuti, lui si è divertito molto a pulire questo mare cristallino. Stamattina gli operai ecologici hanno pulito come sempre la spiaggia di Feraxi ma, sembra che gli incivili adesso preferiscono imbrattare le spiagge direttamente dal mare. A chi spetta tutelare il nostro mare?”.

