Oristano

Due le gare competitive: la 21 e la 10 chilometri. Torna il fitwalking

Partono oggi le iscrizioni alla nona edizione della Mezza Maratona del Giudicato di Oristano. Si correrà in città domenica 26 febbraio 2023, una settimana dopo la Sartiglia, con partenza e arrivo ancora una volta in via Duomo, la stessa della corsa alla stella.

Saranno due le gare competitive: alla classica 21 chilometri si aggiunge la 10, con un percorso studiato per i mezzofondisti più veloci. Torna inoltre la prova di fitwalking ed è confermata la camminata.

In questa fase sarà possibile iscriversi esclusivamente alle gare competitive. Lo si potrà fare online, tramite la piattaforma EnterNow, e, a partire da venerdì prossimo, 9 dicembre, anche all’Adidas Sport Projet, in via Tirso 113, a Oristano.

La manifestazione è inserita nel calendario nazionale Fidal. E presto rientrerà anche tra gli appuntamenti della Fispes, la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali.

La Mezza Maratona del Giudicato di Oristano è organizzata dalla Dinamica Sardegna, con la collaborazione del Marathon Club e il patrocinio della Provincia e del Comune di Oristano.

Main sponsor dell’evento sportivo sono L’Orto di Eleonora e Crai. Vestis sarà partner sponsor.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale web mezzamaratonadioristano.com.

Mercoledì, 8 dicembre 2022