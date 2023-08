A fari spenti su un'auto rubata e con cartucce a bordo: 24enne arrestato a Carbonia

E’ stato fermato dai carabinieri mentre percorreva a velocità sostenuta e a luci spente la SP 78 in direzione di Carbonia. Il comportamento anomalo ha attirato l’attenzione di una pattuglia e, all’interno dell’abitacolo dell’auto, i militari hanno trovato venti cartucce da caccia calibro 12 di cui il giovane non è riuscito a motivare né il titolo dell’acquisto né il possesso. E’ anche emerso poi che la Fiat Panda non era di sua proprietà, essendo stata rubata poche ore prima dal cortile di un’abitazione poco distante. Forse le cartucce si trovavano già all’interno dell’auto al momento del furto, ad ogni modo il 24enne è stato arrestato per furto aggravato e detenzione abusiva di munizionamento. Dovrà dare spiegazioni stamattina presso il palazzo di giustizia di Cagliari, dove si terrà l’udienza di convalida.