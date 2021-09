Usellus

Sabato terzo appuntamento con la rassegna letteraria “Chistionis”

Questo fine settimana a Escovedu si parlerà di Rom e di Sinti, e delle loro storie. Appuntamento sabato 25 settembre, alle 17.30 nella piazza Funtanedda della frazione di Usellus, per la terza serata della rassegna letteraria “Chistionis”. Protagonista Luca Bravi, docente del Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Firenze e autore di numerose pubblicazioni relative alla storia dei rom e dei sinti in Europa, legate in particolare ai temi dell’internamento, dello sterminio e della successiva storia della scolarizzazione. Dialogherà con l’autore Manuel Muscas. L’evento si svolgerà nel rispetto della vigente normativa anti-Covid.

Bravi è stato relatore alla Camera dei Deputati in occasione del primo riconoscimento a livello nazionale della persecuzione dei rom e dei sinti in Italia durante il fascismo, avvenuto il 16 dicembre 2009 all’interno del convegno promosso per il 71°anno dalla promulgazione delle leggi razziali. Ha partecipato al tavolo di lavoro costituito dal MIUR per la preparazione del seminario nazionale sulla “scolarizzazione degli alunni rom” e ha collaborato con il Consiglio d’Europa per la preparazione di materiali informativi relativi alla persecuzione dei rom in Italia.

Tra le sue pubblicazioni sull’argomento: “Attraversare Auschwitz: storie di Roma e Sinti: identità, memorie, antiziganismo”; “I destini dei bambini zingari: educati in modo estraneo alla loro razza” (Eva Justin, edizione italiana a cura di Luca Bravi). “Percorsi storico-educativi della memoria europea: la shoah nella società italiana”. “Il porrajmos in Italia: la persecuzione di rom e sinti durante il fascismo” (con Matteo Bassoli). “Tra inclusione ed esclusione : una storia sociale dell’educazione dei Rom e dei Sinti in Italia”. “Rom e sinti in Italia. Permanenze e migrazioni” (con Nando Sigona). “Rom e non-zingari: vicende storiche e pratiche rieducative sotto il regime fascista”. “A scuola dopo Auschwitz: la storia dei rom, la memoria dei non-zingari e la formazione comune di una cittadina attiva”. “Lo sterminio degli zingari”. “Altre tracce sul sentiero per Auschwitz: il genocidio dei Rom sotto il terzo Reich”.

Porajmos o Porrajmos (pronuncia italiana: poràimos; in romaní: [pʰoɽai̯ˈmos]; traducibile come “grande divoramento” o “devastazione”) è il termine con cui Rom e Sinti indicano lo sterminio del proprio popolo perpetrato da parte dei nazisti durante la seconda guerra mondiale. Si stima che tale eccidio provocò la morte di 500.000 di essi. Questo disegno genocida è definito da Rom e Sinti anche con il termine Samudaripen, che significa letteralmente tutti morti. Il Porrajmos in Italia indica la persecuzione subita dalle minoranze linguistiche sinte e rom durante il fascismo.

A partire dagli Anni Venti, la politica fascista si era progressivamente radicalizzata delineando quattro periodi di riferimento: 1922-1938: i respingimenti e l’allontanamento forzato di rom e sinti stranieri (o presunti tali) dal territorio italiano; 1938-1940: gli ordini di pulizia etnica ai danni di tutti i sinti e rom presenti nelle regioni di confine ed il loro confino in Sardegna; 1940-1943: l’ordine di arresto di tutti i rom e sinti (di cittadinanza straniera o italiana) e la creazione di specifici campi di concentramento fascisti a loro riservati sul territorio italiano; 1943-1945: l’arresto di sinti e rom (di cittadinanza straniera o italiana) da parte della Repubblica Sociale Italiana e la deportazione verso i campi di concentramento nazisti. L’intero percorso verso la persecuzione di rom e sinti in Italia è stato supportato dagli studi di docenti universitari, tra i quali Guido Landra, che elaborarono e diffusero i concetti relativi alla pericolosità razziale di queste minoranze linguistiche.

Mercoledì, 22 settembre 2021