A Elmas arriva il "Pulmino masese": permetterà di proseguire, per il quinto anno consecutivo, i servizi di accompagnamento a favore delle persone anziane o con difficoltà motorie, con maggiore affidabilità- spiegano i promotori dell'iniziativa- e comfort rispetto al precedente mezzo in uso fino a oggi. Il mezzo è disponibile grazie alla collaborazione tra il Circolo Acli di Elmas, il Comune, la PMG Italia, e le attività produttive del territorio che, attraverso l'acquisto di spazi pubblicitari, sostengono il progetto di mobilità garantita.

Si tratta di un servizio gratuito disponibile a chiamata e attivo dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 19.30. La cerimonia di inaugurazione, che si svolgerà sabato a partire dalle 10.30 in piazza Ruggeri, prevede la donazione del nuovo mezzo alla cittadinanza con il taglio del nastro, la benedizione del parroco di Marco Orrù e infine la consegna degli attestati agli sponsor.

Fonte: Ansa Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail