Arriveranno in aereo a mezzanotte, all’aeroporto di Cagliari Elmas, direttamente dal Cara di Bari dove erano finora ospitati. Si tratta di 100 migranti richiedenti asilo. Per il momento saranno trattenuti nel centro di prima accoglienza di Monastir, poi su indicazione della Prefettura saranno distribuiti in tutte le province della Sardegna.

Con gli ultimi arrivi delle ultime settimane, la situazione del centro di Monastir è già delicata: l’obiettivo è dunque fare in fretta, decidere come distribuirli per ripristinare una situazione di normalità.

