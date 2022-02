Centomila euro per tradire la Sardegna con la Liguria in uno spot banale e stucchevole, pochi secondi di luoghi comuni dalla sua casa di Los Angeles, e lasciare tutti scontenti, sardi e non. I primi perché si sono sentiti pugnalati alle spalle dalla sassarese Eli, i secondi perché si sono indignati per il fatto che fosse una sarda a promuovere le bellezze liguri. Eooure, sui social non è stata massacrata come forse ci si aspettava per un affronto del genere. E’ proprio lei, incassato il lauto e ingiustificato compenso, a tornare sull’argomento.

“Credo che la Liguria sia una delle regioni italiane più rappresentative nel mondo, è una regione che offre tantissimo, dal punto di vista paesaggistico e del cibo”, ha detto la showgirl in un video in cui ha poi spiegato: “Per me poi ha un valore particolare perché è il luogo dove ho fatto l’esperienza professionale più importante, quella di Sanremo, ho dei ricordi bellissimi ed è un posto che mi da tanta felicità: per me la Liguria è davvero una regione speciale”, ha concluso la Canalis. Con buona pace di sardi, sardismi e sardità.

L'articolo A Elisabetta Canalis 100mila euro per tradire la Sardegna con “la mia Liguria” proviene da Casteddu On line.