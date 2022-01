A Decimomannu 50 positivi: “Contagi in aumento, dovete limitare tutti gli spostamenti”

Sono cinquanta i positivi al Covid a Decimomannu. Numeri in aumento, come conferma la sindaca Anna Paola Marongiu. A pochi giorni dai dati confortanti emersi dallo screening sugli studenti, arrivano nuovi e preoccupanti numeri: “Purtroppo i contagi nel nostro paese stanno salendo. Vi voglio ringraziare perché so che ce la state mettendo tutta per superare questa emergenza, tra mascherine, distanziamento, vaccinazioni, screening personali e di massa, rinunce al vivere sociale, di tutto per evitare il contagio”, afferma la sindaca, rivolgendosi ai suoi concittadini, “ma voglio pure esortarvi a resistere, a limitare gli spostamenti e i luoghi di assembramento”.

“Senza che nessuno si senta solo, in questo momento difficile, nel rispetto della salute di tutti e soprattutto delle persone fragili, viviamo comunque, anche se in maniera parziale e limitata, i momenti di convivialità concessi, con la serenità di chi combatte una battaglia e sa di doverla vincere a tutti i costi. Concludo questo aggiornamento nell’augurare ai nostri concittadini e concittadine una pronta guarigione e con forza ancora vi dico di non abbassare la guardia”.