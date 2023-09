A Curcuris, Albagiara e Sini un fine settimana di fede, musica, cultura e ambiente

Curcuris

Le iniziative nei comuni del Consorzio turistico Due Giare

Cultura, fede, musica e spirito ecologico per un nuovo e ricco fine settimana nel territorio dei comuni del Consorzio turistico Due Giare. A Curcuris, per la terza edizione del festival comunitario “Inizio e fine”, venerdì 22 settembre alle 17.30 nella casa Eredi Pilloni, in via Chiesa, è in programma un incontro con il professor Umberto Curi sullo stesso tema del festival, “Inizio e fine”. Curi è un filosofo con oltre quarant’anni di docenza nell’Università di Padova, come ordinario di Storia della Filosofia.

Ad Albagiara due giorni di festa in onore di San Lussorio con l’organizzazione dell’associazione turistica Pro loco e il patrocinio del Comune. Venerdì 22 alle ore 21.30 nella piazza Mercato musica e ballo sardo con il gruppo “Symponia in Pratza”. Sul palco Luigi Cordeddu all’organetto, Ignazio Cadeddu alla chitarra e Jonathan della Marianna alle launeddas. A mezzanotte i deejay Merky & Simon.

Sabato 23 settembre alle 17.30 la processione e la messa solenne. Dalle 19 alle 21.30, sempre nella piazza Mercato, il fisarmonicista Pietro Tanda, dalle 22 a mezzanotte musica leggera con la band “Festival Bar Story” e i successi dagli anni Ottanta agli anni Duemila, poi ancora dj set.

Per domenica 24 settembre Sini propone una nuova giornata dedicata all’ambiente e alla tutela del territorio. La manifestazione nazionale di Legambiente “Puliamo il Mondo” farà tappa ancora una volta nel centro della Marmilla, quest’anno con il tema “Per un clima di pace” e col sostegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Biagio Atzori e della Pro loco.

Il programma: alle 8 ritrovo in piazza Martiri di via Fani e organizzazione dei gruppi di lavoro per la pulizia del territorio comunale, alle 13 il pranzo nella località Mobiu. C’è tempo per iscriversi sino a domani, giovedì 21 settembre, in municipio negli orari di apertura degli uffici e nella sede della Pro loco o anche tramite WhastApp ai numeri 321.7172421, 349.6831578 e 340.4567849.

Mercoledì, 20 settembre 2023