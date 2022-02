A Cuglieri quattro offerte di lavoro nel settore della ristorazione

Cuglieri Si offre contratto a tempo determinato A Cuglieri un’attività di ristorazione è alla ricerca di uno chef, un cuoco capo partita, un cameriere di ristorante e un cameriere di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

Nello specifico, per quanto riguarda il cuoco responsabile di partita ai secondi piatti, dovrà preparare in autonomia, su ordinazione del cliente e da menù alla carta, prevalentemente secondi piatti di carne e pesce o altri prodotti, curandone la presentazione, il condimento e la cottura. Predisporre menù giornalieri, ordinare gli alimenti e i prodotti necessari per la cucina, occuparsi della loro conservazione e sovrintende all’igiene dei luoghi e delle attrezzature per la preparazione. All’occorrenza potrebbe doversi occupare anche della preparazione di antipasti e primi piatti. Si richiede esperienza pregressa nella mansione di tre anni.

Per quanto riguarda il cameriere di sala, la persona selezionata si occuperà della preparazione e servizio in sala delle colazioni e del servizio in sala del pranzo. Dovrà saper utilizzare la macchina del caffè per la preparazione delle bevande calde. È richiesta esperienza nella mansione di almeno un anno. Infine il cameriere di ristorante: si occuperà di curare la mise en place, accogliere i clienti e accompagnarli ai tavoli assegnati, presentare il menù, prendere le ordinazioni, preparare, presentare e servire i piatti, sbarazzare i tavoli durante e alla fine dei pasti. È richiesta esperienza di lavoro nella mansione di almeno 3 anni. Per il ruolo di cuoco professionista, capo della brigata di cucina e responsabile della cucina, si richiede esperienza di almeno 5 anni. Dovrà applicare procedure, regolamenti e tecnologie proprie per gestire, organizzare, controllare e garantire l’efficienza, il corretto funzionamento e la sicurezza dei processi di preparazione alimentare; crea ricette, supervisiona, pianifica e organizza la realizzazione dei piatti e l’attività dei capipartita e ranghi inferiori, verifica la qualità dei beni prodotti e la mise en place per il servizio in sala ed ha la responsabilità degli acquisti delle merci e materie prime della cucina. Per gli annunci, cliccare qui. Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, cliccare su sezione Borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione. Sabato, 19 febbraio 2022

Fonte: Link Oristano