“Da alcuni mesi ci siamo messi subito a lavorare per tenere innanzitutto viva l’attenzione dei media e quindi delle istituzioni”, ha detto il presidente dell’Associazione Montiferru, Pier Paolo Arca. “Incontrando i cittadini ci siamo riuniti in associazione e stiamo cercando di coinvolgere tutti i soggetti interessati alla rigenerazione del nostro territorio, delle sue attività agricole e del paesaggio”.

Una ferita che dal luglio scorso è ancora aperta in tutte le comunità colpite dalla furia delle fiamme, tra quei boschi, oliveti e pascoli del Montiferru e della Planargia, che ha però messo in moto una straordinaria reazione della società civile tra manifestazioni di solidarietà giunte dai quattro angoli dell’Isola e l’avvio di laboratori di confronto nati dal basso, fra i cittadini, come l’Associazione Montiferru.

“Il documentario”, hanno osservato gli autori, “ripercorre, grazie ai racconti degli abitanti, degli allevatori, dei veterinari accorsi immediatamente a soccorrere le aziende zootecniche, quelle tragiche ore che hanno segnato il destino di un territorio per i prossimi decenni, con l’intento di far arrivare un monito attraverso un filmato testimoniale denso di emozioni”.

Fonte: Link Oristano

