La Guardia Costiera di Oristano ricorda come sia fondamentale, per tutti gli utenti del mare, la necessaria considerazione dovuta alle condizioni meteo marine e alla loro prevista evoluzione oltreché ad un’attenta preliminare verifica delle condizioni di efficacia del mezzo nautico.

Nonostante la scarsa visibilità dovuta alla nebbia presente in zona, gli uomini della motovedetta hanno localizzato il canoista tramite l’ausilio della strumentazione di bordo intercettandolo a circa mezzo miglia dalla costa e recuperandolo a bordo in piena sicurezza.

Dopo aver appurato le buone condizioni di salute del canoista, la Sala operativa della Capitaneria di Porto, senza mai perdere il contatto telefonico, ha disposto l’invio in zona della motovedetta CP 307, unità navale specializzata nell’attività di ricerca e soccorso in mare S.A.R.

Fonte: Link Oristano

