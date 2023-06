A Castelsardo apre il parcheggio interrato in piazza Nuova - Sardegna

Da 20 anni aspettava il taglio del nastro. Il parcheggio interrato di piazza Nuova, al centro di Castelsardo, entra finalmente in funzione con 80 posti auto.

La struttura, dopo la conclusione dei lavori, 20 anni fa, non era mai stata inaugurata per problemi burocratici e strutturali.

Già nel 2016 era stata inoltrata la dichiarazione di inizio attività dell'autorimessa, ma tutto era stato bloccato dopo che le verifiche dei vigili del fuoco avevano dato esito negativo.

Erano state infatti accertate numerose difformità per quanto riguarda le norme di prevenzione incendi. Mancavano i mezzi di estinzione portatili e la segnaletica di sicurezza, emergenza ed evacuazione; la compartimentazione del solaio non era completa per mancanza di continuità nella maggior parte delle inserzioni di tubazioni e scarichi; anche l'impianto elettrico era fuori norma e mancava, infine, la conformità di almeno 2 porte tagliafuoco, oltre alla presenza nell'autorimessa di materiali di risulta e una carenza documentale.

Ora, per permettere la piena funzionalità del parcheggio, sono stati eseguiti lavori per porre rimedio a gravi infiltrazioni di acque reflue, derivanti dal quartiere soprastante, che, grazie al coinvolgimento di Abbanoa, sono state eliminate. Quindi sono stati eseguiti tutti gli interventi necessari per mettere a norma gli impianti e per disinfestare i locali.

"Questo risultato è stato possibile grazie alla determinazione dell'amministrazione e alla tenacia della società Abaco di Padavo, gestore dei parcheggi pubblici - sottolinea il sindaco Antonio Maria Capula - Siamo arrivati alla messa in sicurezza dell'opera, secondo la normativa vigente, e alla conseguente apertura dell'impianto, che si trova in una zona centralissima e comoda per tutti".



Fonte: Ansa Sardegna