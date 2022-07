L’uomo è stato tratto in arresto per spaccio di droga e stamane sarà presentato all’udienza di convalida con contestuale giudizio direttissimo.

Gli operatori della Polizia di Stato, dopo aver osservato per alcuni giorni il via e vai di tossicodipendenti dall’abitazione, approfittando dell’uscita di casa del 43enne, già a loro noto per i suoi precedenti, hanno deciso di fermarlo mentre era alla guida della propria autovettura nel centro abitato del paese.

La Polizia di Stato ha arrestato un cagliaritano di 43 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Da giorni gli investigatori della Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile osservavano i movimenti dell’uomo e la sua abitazione a Uta, dove è stata riscontrata una florida attività di spaccio. Per evitare che venisse scoperta dalla Polizia, l’uomo aveva addirittura installato un complesso sistema di videosorveglianza e sensori di movimento, che impediva a chiunque di potersi avvicinare, comprese le forze dell’ordine.

