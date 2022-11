Domusnovas

Operazione della polizia con i cani del reparto cinofili di Abbasanta

I sospetti erano forti, visto l’insolito via vai notato in quella casa. Ma il risultato della perquisizione è stato comunque sorprendente: la polizia ha trovato 165 grammi di cocaina e ben 17.200 euro in contanti. Per questo un trentacinquenne di Domusnovas, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione era stata affidata agli agenti della sezione anticrimine e delle volanti del Commissariato di Iglesias, con l’ausilio dei cani del reparto cinofili di Abbasanta.

La casa del giovane era stata notata per le ripetute visite di persone che si sospettava facessero uso di stupefacenti.

Ieri, nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno trovato anche un bilancino di precisione, un coltello a goccia e altro materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Le banconote di diverso taglio, probabilmente frutto dell’attività di spaccio, erano nascoste in cucina, raccolte in diversi rotoli. La cocaina, il denaro e gli altri materiali sono stati sequestrati.

Il giovane è stato portato nel carcere di Uta, in attesa dell’udienza di convalida per direttissima.

