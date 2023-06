A Carloforte il festival della musica per cinema, Creuza de Mà - Sardegna

(ANSA) - CARLOFORTE, 22 GIU - Concerti, incontri e proiezioni, in una sei giorni di musica e cinema. Carloforte, il fascinoso centro sull'Isola di San Pietro, sud ovest della Sardegna, accoglie la 17/a edizione di "Creuza de Mà - Musica per Cinema". La manifestazione, ideata e diretta dal regista Gianfranco Cabiddu e organizzata dall'associazione Backstage, si svolge dal 18 al 23 luglio tra i due cine-teatri Mutua e Cavallera ma anche spazi all'aperto della cittadina dove si parla tabarchino.

Tra i primi ospiti annunciati c'è Mauro Pagani, figura chiave della storia della musica italiana nonché autore di numerose colonne sonore per autori tra cui Gabriele Salvatores, Davide Ferrario, Roberta Torre. L'omaggio a un maestro come Mauro Pagani, la cui carriera è contraddistinta dal sodalizio artistico con Fabrizio De André con cui scrisse a quattro mani Creuza de Mà, non è casuale. Mauro Pagani sarà celebrato con la cittadinanza onoraria di Carloforte, sarà protagonista di un incontro dedicato alla sua carriera e regalerà a Creuza de Mà la sua unica data estiva con uno speciale concerto in Piazza della Repubblica.

Si consolida il progetto Campus, dedicato alla formazione dei giovani, con il nuovo Premio Giovani Compositori aperto alle scuole di cinema di tutto il mondo e dedicato ad Alessandro Speranza, giovane compositore prematuramente scomparso. Trenta allievi del centro sperimentale di cinematografia insieme ad altri 12 allievi musicisti arrivano a Carloforte. Per i futuri registi, musicisti e tecnici sarà l'occasione per collaborare alle colonne sonore dei cortometraggi prodotti dal centro sperimentale come esercizio del secondo anno. "Un Festival che esiste da 17 anni, ambientato in una piccola isola, fuori dal quotidiano del mondo, nato come occasione di riflessione sul cinema e sulla musica per cinema con registi e musicisti di fama, ha oggi un senso diverso e forse più profondo", sottolinea Gianfranco Cabiddu. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna