A Carbonia la Grande Prosa Cedac, tra danza e musica - Sardegna

(ANSA) - CARBONIA, 13 GEN - Riletture di classici e testi di autori contemporanei, coreografie e intrecci di parole e note.

Si alza il sipario, a Carbonia, sulla "Grande Prosa, danza e musica". Il Teatro Centrale ospita dal 4 febbraio al 27 maggio il cartellone Cedac. Nove i titoli per "una grandissima stagione da vivere insieme a cittadini e cittadine che saranno anche coinvolti nel progetto di ricostruzione della storia dell'antica zona mineraria", ha evidenziato il sindaco di Carbonia Pietro Morittu, attraverso una residenza artistica culminante in uno spettacolo e un'installazione.

"Tra i nomi, Enzo Vetrano e Stefano Randisi, registi e interpreti, con Raffaella d'Avella e Giovanni Moschella, de "i Macbeth", riscrittura del dramma shakespeariano firmata da Francesco Niccolini", ha detto Valeria Ciabattoni, direttrice artistica Cedac. Poi l'attore Stefano Masciarelli in scena con Fabrizio Coniglio - volto noto del grande e soprattutto del piccolo schermo - per un amarcord sul Belpaese con "Stavamo meglio quando stavamo peggio?". Il regista argentino César Brie firma drammaturgia e regia di "Raccontami di domani" con Vera Dalla Pasqua e Rossella Guidotti, su due vite allo specchio. Si ispira alla figura biblica della donna moabita emigrata in terra d'Israele, antenata del Re Davide, "Rut" di Cristoph Nix, con Chiara Murru, diretta da Nicola Bremer, in una storia d'amicizia e solidarietà femminile che sfida regole e convenzioni.

Nel cartellone una commedia sulla ricerca de "L'Uomo Ideale", scritta da Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli e interpretata da Simone Montedoro, Emanuela Fresi e Noemi Sferlazza, oltre allo stesso Toni Fornari, sua anche la regia, una riflessione sull'amore nel terzo millennio. Uno sguardo sul rapporto tra uomo e natura in "Uomini e Virus / Uno scomodo equilibrio" di e con il geologo Mario Tozzi e il jazzista Enzo Favata, alla luce delle recenti epidemie e degli effetti collaterali dell'inquinamento e dei disastri ambientali. Si sofferma sui cambiamenti del paesaggio e sulle conseguenze a breve e lungo termine della presenza antropica anche "Cartografie", progetto di Paola Di Mitri. Duplice appuntamento con la danza: "Astor / Un secolo di Tango" del Balletto di Roma, musiche eseguite dal vivo da Mario Stefano Pietrodarchi, omaggio ad Astor Piazzolla; "Le Quattro Stagioni" di Cob / Compagnia Opus Ballet sulle note di Antonio Vivaldi, con coreografia di Aurelie Mounier. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna