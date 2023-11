A Capoterra una festa in piazza per ricordare Luca Mameli

Una festa in piazza per ricordare Luca Mameli, il giovane che una notte d’estate è stato barbaramente colpito a morte nel lungomare del Poetto: “Sabato 2 dicembre ti ricorderemo alla nostra maniera, con tanta musica suonata dai tuoi cari amici, da chi ti conosceva veramente, una bellissima persona solare sempre con il sorriso” comunica Giovanni Montis, assessore, amico d’infanzia del 35enne scomparso.

“Sono passati quasi 4 mesi dalla tua morte, e la rabbia è sempre tanta per ciò che ti hanno fatto”: una serata trascorsa in allegria con gli amici e poi la tragedia dopo una discussione per futili motivi con dei giovani che si trovavano nel Poetto di Quartu. La tragedia si è consumata in pochi attimi, una coltellata, inspiegabile, la corsa in ospedale ma per Luca la vita si è interrotta lì.

Per sabato 2 dicembre i suoi amici hanno organizzato in piazza Liori, dalle ore 18:00, una serata dedicata a lui, “per ascoltare buona musica suonata dai 7 dj di Capoterra ricordando il nostro Concittadino. Chiunque avrà voglia di parlare in suo ricordo sarà il benvenuto”.