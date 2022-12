A Capoterra un bonus per chi adotta un cane randagio

Un bonus per chi adotta un cane randagio: pubblicato l’avviso per l’erogazione di contributi a favore degli amici a quattro zampe catturati sul territorio comunale.

Il fine è sia quello di dare la possibilità agli animali di vivere con una famiglia, quindi favorire il benessere degli animali, che per l’impatto positivo sul bilancio dell’ente. Infatti, ogni animale ospitato in canile ha un costo non indifferente che ogni anno sottrae alle casse comunali migliaia di euro. Con questa iniziativa, i costi sarebbero notevolmente ridotti e donerebbero ai cani la possibilità di una vita migliore.

L’iniziativa prevede il contributo giornaliero di un euro per cane adottato sino al terzo anno dall’adozione.

Potranno beneficiarne tutti coloro i quali hanno preso in affidamento un cane randagio catturato sul territorio di Capoterra e ospitato presso il canile convenzionato, la cui adozione sia stata validata dagli organi di Polizia Locale.

Nel sito istituzionale basterà, quindi, scaricare e compilare i moduli richiesti per attivare il contributo.