A Capoterra riapre casa Melis, un secolo di storia per cittadini e turisti

Capoterra, riapre casa Melis: lo storico e imponente edificio spalancherà, nuovamente dopo anni, le sue porte per accogliere eventi e incontri.Una notizia tanto attesa dai cittadini, affezionati alla costruzione del 1920, situata nel centro storico della città e donata dall’ultimo erede al Comune che, sino a qualche anno fa, era fruibile al pubblico.Domani dalle 17:00 si terrà il laboratorio del centro storico, con cittadini e tecnici che si confronteranno per idee su Capoterra, dalle 18:30 ci saranno delle letture per la giornata delle donne organizzate dall’assessora Dessi in concerto con la biblioteca comunale.Casa Melis sarà interamente visitabile al pubblico e le stanze verranno utilizzate per lo scopo originario, ossia quello di casa comunale.