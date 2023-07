A Capoterra prosa contemporanea e teatro per bambini - Notizie

Ritorna per l'11/a edizione il Capoterra Teatro Festival, evento estivo dedicato allo spettacolo dal vivo organizzato dalla compagnia Anfiteatro Sud con la direzione artistica di Susanna Mameli.

Il festival, che sarà ospitato nel Parco 27 luglio 1966 a Poggio dei Pini, vedrà in scena le compagnie Akroama, Effimero Meraviglioso, Origamundi Teatro, Anfiteatro Sud, La Botte e il Cilindro, Abaco Teatro e Il Crogiuolo per nove appuntamenti, tra 29 luglio e 6 agosto, in cui si alterneranno prosa contemporanea e teatro per bambini e famiglie all'insegna dell'ironia, della commedia musicale, della retrospettiva culturale.

Il Capoterra Teatro Festival prenderà il via domani alle 21.30 con il teatro di prosa: "Fragile, maneggiare con cura" di Anfiteatro Sud scritto e diretto da Susanna Mameli e interpretato da Marta Proietti Orzella e Francesco Civile. Lo spettacolo parla di una storia di coraggio: protagonista Maria, una donna come tante che fa i conti con una realtà divorante e nonostante un'apparente fragilità va avanti per la sua strada. Domenica 30 luglio l'Effimero Meraviglioso presenta lo spettacolo per i più piccoli "Uffa!", di Francesco Cappai e Leonardo Tomasi con Noemi Medas, Federico Giaime Nonnis e Alessandro Redegoso. "Boom, l'Italia va di moda" è il titolo di Origamundi in programma lunedì 31, scritto e diretto da Ivano Cugia. Sul palco lo stesso Cugia con Andrea Gandini nel ruolo di due quarantenni disoccupati che si buttano nel mondo dei social per cercare di guadagnare qualcosa. Si prosegue ancora con il teatro di prosa martedì 1 agosto con Abaco Teatro in "Sogno di un uomo ridicolo", da un racconto di Dostoevskij con la regia di Tiziano Polese e Rosalba Piras sul palco insieme a Tonio Cireddu. Mercoledì 2 un nuovo appuntamento per famiglie e bambini: Anfiteatro Sud presenta "Gli acchiappasogni" di Francesco Civile, in scena con Ivano Cugia, sulla vicenda di due giovanissimi amici vissuti cent'anni fa a Malaterra, un luogo cupo e oscuro circondato da una palude. Giovedì 3 Akròama porta in scena per gli spettatori più giovani "Quel genio di Leonardo" per la regia di Ivano Cugia, con Daniele Pettinau, Ivano Cugia e Tiziana Martucci. Per il penultimo spettacolo in cartellone dedicato alla prosa l'Effimero Meraviglioso sabato 5 agosto presenta "Why Clitennestra why?" di Maria Assunta Calvisi con l'attrice Miana Merisi e in video i danzatori Alessandra Corona, Guido Tuveri e Federico Giaime Nonnis, accompagnato dalla voce di Luigi Tontonarelli.

Giù il sipario con il teatro per bambini con "Lara e Saretta all'età della pietra": nello spettacolo scritto, diretto e interpretato da Bianca Maria Lay e Daniela Simula domenica 6 agosto la compagnia sassarese La Botte e il cilindro con le giovani esploratrici Lara e Saretta, ci condurranno, con la loro navicella spazio temporale, in un emozionante viaggio nel tempo alla ricerca dei nostri antenati.



