A Capoterra le doppiette guadagnano terreno: 100 ettari in più per i cacciatori

A Capoterra 100 ettari in più per i cacciatori: deliberata la riperimetrazione del Gutturu Mannu, più spazio per puntare le carabine e catturare la fauna del territorio. Una questione che andava avanti da molti anni quella delle aree sottratte, per errore, agli appassionati di caccia, soprattutto grossa, che dovevano dividere tra loro l’area ristretta a disposizione. “Ci siamo accorti del disguido nella scorsa legislatura – spiega l’assessore alla caccia Pietro Frongia – ero consigliere di minoranza all’epoca. La maggioranza inviò le dovute segnalazioni alla Regione ma sino a poco tempo fa tutto era ancora bloccato. Durante il mese finalmente la svolta, mi sono impegnato per questo passaggio e i cento ettari inseriti nella perimetrazione del parco ora sono a disposizione dei cacciatori”. 13 le società che praticano le battute di caccia grossa, “vigilano il territorio anche per segnalare possibili azioni dei bracconieri”.

“Nella perimetrazione della cessione da parte del comune di Capoterra dei terreni per costituire il parco del Gutturu Mannu – spiega l’ex sindaco Francesco Dessì – ci fu un errore, il consiglio comunale aveva deliberato 210 ettari ma erano stati segnati 280 ettari perché, in alcuni punti, la perimetrazione era più ampia. Noi avevamo, già anni fa, fatto una delibera in consiglio comunale per riportare la perimetrazione giusta”. La rettifica finale spettava alla Regione, che è giunta solo poco tempo fa.