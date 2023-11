A Capo Mannu assegnati i titoli nazionali di surf: sul podio anche Mattia Maiorca di Riola

San Vero Milis

Una novantina gli atleti che hanno partecipato ai Surf Games

Si sono conclusi ieri a Capo Mannu i Surf Games, i Campionati italiani assoluti di surf. Nella marina di San Vero Milis sono stati assegnati i titoli nazionali delle specialità shortboard e longboard.

Nella categoria shortboard maschile successo per Edoardo Papa. Completano il podio Ian Catanzariti e Brando Giovannoni. Nel femminile, invece, il titolo è andato a Daniela Boldini, seguita da Victoria Backhaus e Carolina Guerra.

Nella specialità longboard maschile è salito sul gradino più alto del podio Alessandro Demartini. Alle sue spalle Filippo Marullo e l’atleta di Riola Sardo Mattia Maiorca. Tra le donne ha vinto Francesca Rubegni, davanti a Ginger Caimi e Giulia Palla.

Sono stati una novantina i surfisti hanno partecipato ai Surf Games. L’organizzazione dei Campionati assoluti di surf è stata curata da Eolo Beach Sports, in collaborazione con la Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard, Is Benas Surf School e Capo Mannu Riders Club. L’evento sportivo è stato patrocinato e supportato dal Comune di San Vero Milis

