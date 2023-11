A Cagliari via Roma ko per l'Esercito e Mattarella: strada blindata e bus deviati, sarà caos traffico

Ultimi dettagli in fase di definizione in via Roma a Cagliari per la Festa delle forze armate di domani, sabato 4 novembre 20’23, per la prima volta con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel capoluogo sardo, insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto. Per quanto riguarda la viabilità, pensare di passare in auto sino almeno a domani sera in via Roma è nient’altro che un’assurdità. Ci saranno i varchi al porto e l’arrivo di Mattarella e Crosetto ha già svegliato gli antimilitaristi, che però saranno distanti da ammiragli e sergenti. Manifestazione prevista da piazza Giovanni XXIII sino a piazza Repubblica, più avanti è davvero vietato andare, i controlli infatti saranno molto ma molto stringenti. Tutti gli ospiti invitati sul palco dovranno seguire un percorso pedonale da poco rifinito e potranno contare su sistemi di sicurezza all’avanguardia.

E per chi debba o voglia utilizzare il pullman? Domani le linee 1, 5, 7, 29, 30, M, QEX, PF, PQ e i supplementi scolastici subiranno tante deviazioni. Domani, poi, è prevista la chiusura al traffico della corsia preferenziale di via Roma e di via Molo Sant’Agostino.