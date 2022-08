A Cagliari tornano i tavolini sui parcheggi, residenti furiosi: “Truzzu, dove metteremo le nostre auto?”

A Cagliari ritornano i tavolini sopra i parcheggi, anche nel centro storico. Il via libera del Comune è arrivato già da giorni, oggi è naufragato il tentativo di chiedere una modifica al regolamento, fatta dal centrosinistra alla maggioranza, per avere più parcheggi e controlli, in commissione Statuto. La notizia della bocciatura della proposta è arrivata alle orecchie, già infuocate, di quei residenti che avevano esultato quando errano state tolte tutte le pedane. In pieno centro, a Cagliari, spariscono “venti parcheggi solo a Stampace, se si considerano anche gli altri rioni il numero è più alto”, denuncia Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti stampacini. “È inaccettabile, Truzzu e i consiglieri di maggioranza delle sue commissioni non ci hanno ascoltato e hanno solo favorito una categoria, quella dei ristoratori. Non abbiamo avuto nulla in cambio, in questa partita abbiamo solo perso parcheggi”. E in pieno centro storico gli stalli sono rari al pari dell’acqua nel deserto. Sbarrato il parcheggio di via Caprera, a pagamento e sempre strapieno quello della stazione, in viale Trieste è impossibile trovare un posto dopo le nove del mattino. “Siamo molto delusi e arrabbiati”, prosegue Costa, “è l’ennesima decisione del Comune, presa sulla pelle dei residenti, mai presi in considerazione”.