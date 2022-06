A Cagliari tornano gli automobilisti cafoni: “Ecco il parcheggio selvaggio sul lungomare del Poetto”

Auto parcheggiate sopra il cordolo verde sul lungomare pedonale del Poetto di Cagliari. A pochi metri ci sono gli stalli, regolari, prima dell’ippodromo. Ma qualche automobilista non si è messo problemi a lasciare la macchina in una zona che non è solo vietata, ma anche tutelata, visto che fa parte del lungomare nuovo e, ormai da anni, pedonale. A pubblicare la foto è il capogruppo comunale del Pd, Fabrizio Marcello: “Al Poetto il parcheggio selvaggio è ormai consentito.Con la passeggiata del lungomare si era cercato di salvaguardare l’ecosistema, l’ecofiltro, si era creato uno spazio centrale con il verde, con più spazio per le piante e per l’ecosistema dunale”. “Ora, piano piano”, attacca Marcello, “quello spazio viene violato, calpestato dalle macchine, che si riprendono le vecchie abitudini, magari arriveranno a toccare con il pneumatico l’acqua. Eppure chi governa predicava altro. Povera Cagliari”.