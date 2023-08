A Cagliari tornano a sfrecciare i monopattini, 500 stalli tracciati: parcheggi anche sopra i marciapiedi

Cinquecento stalli, ormai quasi tutti tracciati, dedicati ai monopattini elettrici in servizio di sharing da parte di una società privata che ha vinto il bando proposto dal Comune di Cagliari. In città sfrecceranno altrettanti monopattini, dal centro alla periferia. Vari cagliaritani e lettori di Casteddu Online hanno notato i nuovi stalli dedicati, dei rettangoli realizzati con la vernice bianca con l’avviso che si tratta di uno stallo dedicato ai monopattini. E, in più di un caso, sarà possibile parcheggiarli anche sopra i marciapiedi. Come nel Largo Carlo Felice, per fare un esempio su tutti: a metà del viale è stato tracciato un “box” che riesce a contenere addirittura quattro monopattini alla volta. Bisognerà lasciarli, una volta terminato l’utilizzo, proprio all’interno di uno delle centinaia di stalli, è questa una delle regole previste.

I monopattini pubblici in affitto tornano quindi in città dopo quasi due anni. Nel frattempo, è cresciuto l’esercito degli utilizzatori di quelli privati, tra pro e contro: c’è chi li trova molto comodi e validi per risparmiare i soldi della benzina e chi, invece, arriva ancora a maledirli perchè capita, purtroppo ancora spesso, che chi li guida non rispetti gli spazi nei quali passare.