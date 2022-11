A Cagliari solo una pista per la patente A, disagi per i motociclisti e fogli rosa scaduti

“Prendere la patente A sta diventando sempre più complicato per i cagliaritani: le autoscuole della Provincia non hanno una pista certificata in cui far esercitare gli allievi e svolgere le prove pratiche d’esame. L’unica pista disponibile è quella della Motorizzazione di Cagliari che consente lo svolgimento delle prove pratiche massimo due volte alla settimana a dieci candidati provenienti dalle scuole guida. Con sole due sessioni d’esame a settimana, purtroppo, si accumulano i ritardi e sono centinaia le persone che si ritrovano con il foglio rosa scaduto. Pertanto, è necessario trovare una soluzione che consenta il rispetto delle tempistiche a tutti gli iscritti. Per questo ho chiesto alla Regione che venga individuata e resa disponibile un’area di proprietà demaniale idonea alle esercitazioni e agli esami nel territorio cagliaritano”.

Così il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Michele Ciusa ha chiesto l’intervento del Presidente Solinas e dell’assessore agli Enti locali Quirico Sanna affinché cessino i disagi.

“Nonostante la Motorizzazione cerchi comunque di venire incontro alle esigenze delle autoscuole con sedute straordinarie, il numero delle richieste va ben oltre le possibilità della motorizzazione stessa.