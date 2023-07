A Cagliari quartiere Marina a misura di bambino - Notizie

Alla Marina di Cagliari percorsi sicuri per i bambini che vanno a scuola, "negozi amici" per chiedere aiuto in caso di necessità. Ma anche con un sostegno a chi si occupa di adolescenti e punti di incontro tra insegnanti, educatori e associazioni. Anche con il sostegno il sostegno dell'oratorio di zona e delle moschee, per creare ponti interculturali. Questo l'obiettivo di Accresce, un progetto selezionato da "Con i Bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il progetto, nato dalla collaborazione l'associazione Efys, l'Università di Cagliari, il Comune di Cagliari, Sardinia Open Data, Inmediazione, Aidos, Unica Radio, F4CR network, Aman e l'istituto comprensivo "Satta Spano De Amicis", comprende anche i caffè pedagogici, spazi di incontro e ascolto nati per affrontare i problemi dei più piccoli.

Tra le proposte c'è anche quella di offrire un supporto specifico a chi si occupa di adolescenti. Tra le idee del quartiere dei ragazzi c'è anche quella di coinvolgere gli esercenti del rione e dare vita al "negozio amico". Raccolta la disponibilità dei commercianti, verranno individuati i locali disponibili nei confronti dei più piccoli: nel negozio amico si avrà la possibilità di chiamare i genitori, attendere lì il loro arrivo o chiedere aiuto in caso di necessità.

Accresce punta a diventare antidoto naturale alla malamovida.

"La povertà educativa - che si verifica quando un minore è privato o limitato nel suo diritto ad apprendere, formarsi, sviluppare capacità e competenze, coltivare le proprie aspirazioni e talenti - riguarda in Italia milioni di bambini e ragazzi, e rappresenta un reale problema del nostro Paese e della Sardegna in particolare», ha sottolineato Laura Ligas, coordinatrice del progetto.



