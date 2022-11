A Cagliari per curarsi, coppia vittima dei ladri: “Auto svaligiata al porto, hanno rubato tutte le cartelle cliniche”

Hanno raggiunto Cagliari per svolgere delle visite mediche, sono tornati a Ozieri con la rabbia nel cuore per aver perso dei preziosissimi documenti. Carmen Farina, 52 anni, e il marito Antonio Cau, di sessantadue, sono disperati. La coppia, con la figlia, ha alloggiato in un affittacamere di via Roma la notte tra mercoledì e giovedì: “Nostra figlia doveva fare una risonanza. Abbiamo parcheggiato la nostra Opel Astra negli stalli del porto. I ladri sono riusciti ad aprirla, hanno ribaltato tutti i sedili e sono fuggiti con tre buste di abbigliamento, una borsa di marca, beige, del valore di oltre 150 euro con dentro un mazzo di chiavi dell’altra nostra automobile e, soprattutto, con una borsa celeste contenente tutti i referti medici e le cartelle cliniche di mio marito, colpito da un infarto nel 2007”, denuncia la donna a Casteddu Online. Alla coppia non è rimasto altro da fare che andare dalle Forze dell’ordine, ma non ci sono significativi sviluppi. “Ci hanno promesso che visioneranno le telecamere, ma ci hanno informato anche che, la notte, i parcheggi del porto sono incustoditi. I malviventi avranno pensato che nella borsa celeste ci fosse un pc portatile. Siamo disperati, chiunque la ritrovi ci chiami al +393299843402”.