A Cagliari nasce la passeggiata scoperta in via Roma, sarà completata entro Natale

È scattata la rivoluzione dell’aiuola centrale in via Roma a Cagliari. Operai in azione da oggi e cantiere che, salvo imprevisti, terminerà alla vigilia di Natale. Addio alle auto: nella maxi aiuola diventata, negli ultimi decenni, un parcheggio per le auto dei residenti della Marina troveranno spazio, tra pochi mesi, eventi e spettacoli. La volontà del sindaco Paolo Truzzu è chiara, e il lavoro dell’archistar Stefano Boeri è già partito La strada-cartolina della città si prepara a cambiare volto per sempre. Un ritorno al passato solo in parte: nella nuova passeggiata scoperta troveranno spazio tanti eventi che contribuiranno a dare un’ulteriore spinta turistica al capoluogo sardo.Gli stalli per chi vive alla Marina? Al porto e alla stazione, mancano solo gli avvisi ufficiali da parte dell’Authority portuale e delle Ferrovie. Tra le corsie per la futura metro e i bus e le quattro dedicate alle auto scompaiono le marmitte e ritorna una delle storiche “passillare”.