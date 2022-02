Sarà l’autopsia al policlinico di Cagliari, lunedì prossimo, a stabilire con certezza de la morte di Roberto Passerò, l’allevatore 49enne trovato morto in strada a Bosa, sia stata causata da un agguato oppure da un incidente. L’uomo ha una profonda ferita alla testa, ma non è ancora chiaro se gli sia stata inferta da qualcuno causandone la morte o se invece è caduto in seguito a un malore provocandosi la ferita. Altri nodi da sciogliere per gli inquirenti, sono i soldi ritrovati a 20 metri di distanza, banconote sparse tutte intorno al colpo, che l’uomo avrebbe incassato poco prima, solita mensilità per un locale di sua proprietà affittato a una forza politica. L’autopsia chiarirà anche se l’uomo soffrisse di patologie o se abbia fatto uso di alcolici o droghe che potrebbero avergli provocato un malore e quindi una caduta. Al momento, mentre gli inquirenti continuano a interrogare amici e parenti e i Ris a effettuare analisi sui reperti, l’ipotesi più accreditata è quella dell’omicidio.

E dall’autopsia, effettuata sempre a Cagliari, è emerso che Tonino Porcu, 78 anni, trovato morto nella sua casa di Ghilarza è stato ucciso a botte, pugni e calci durante una rapina finita male, con i malviventi che sono riusciti a portar via 2.000 euro in contanti. Tantissime le ferite, non solo alla testa e sul volto ma un po’ dappertutto. Quattro mesi fa la vittima aveva subito un altro furto, questa volta a casa di sua madre. Prima di scappare, i ladri avevano incendiato l’abitazione. .

