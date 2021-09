“A Cagliari lo slalom tra siringhe e boccette di metadone in via Campania, bimbi in pericolo: ripulite tutto”

Chi può evitare di passarci lo fa con molto piacere, chi invece è obbligato è costretto a fare uno slalom non proprio piacevole. Anzi, decisamente pericoloso. Eccolo, l’ormai eterno “vialetto del metadone” in via Campania a Cagliari. Lì vicino c’è il Serd, tra i cespugli e la strada è un tappeto di siringhe e boccette di metadone. E a protestare non sono solo i residenti, ma anche i blogger ecologisti, come nel caso di Valerio Piga: “Non sarebbe il caso di pulire il vialetto di via Campania a Cagliari dal “metadone di stato”? Non è bello per chi passeggia, fare lo slalom tra boccette di metadone e siringhe usate. Tutto ciò è estremamente pericoloso per tutti, soprattutto per i bimbi ed i ragazzini”. E, in effetti, la vicinanza con il parco di Monte Claro fa intuire che il vialetto sia frequentato, come zona di passaggio, anche da tanti giovanissimi.

“Eppure basterebbe mettere dei cestini o fare una pulizia quotidiana del luogo, viste le criticità che presenta”.

