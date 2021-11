Nell’ambito delle attività dell’ Associazione Inner Wheel è stato programmato il Convegno “DONNE INCOMPIUTE”.

Si tratta di un approfondimento, un dialogo interdisciplinare per richiamare l’attenzione su un problema sconosciuto ai più e per il quale al momento non esistono soluzioni di aiuto. La difficoltà di queste donne che ha le sue radici nella famiglia e sfocia in età adulta in atteggiamenti di rabbia verso il mondo e poi verso se stesse. Parlarne significa anche fare prevenzione. E’ vero che il modo di vivere la famiglia oggi, rispetto anche solo a qualche decennio, è cambiato ma gli effetti deleteri della conflittualità e della solitudine che ne consegue non si sono modificati e andranno a peggiorare se non se ne avrà consapevolezza.

L’Inner Wheel è un’Associazione di Servizio presente in 99 Nazioni con 107.552 socie nei 4.062 Club divisi in Distretti: in Italia sono sei. Il Distretto, di cui è Governatrice Giuliana Loviselli Serra, comprende due regioni: Sardegna e Lazio. In totale 25 Club di cui nove in Sardegna e 16 nel Lazio.

