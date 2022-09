A Cagliari il centrodestra di Truzzu ko alle elezioni: il Pd supera Fratelli d’Italia, bene il M5S

Mentre in tutta Italia grazie all’exploit di Giorgia Meloni il centrodestra dilaga, a Cagliari perde e va sotto gli avversari. Fdi incrementa il proprio consenso nel capoluogo. Ma la percentuale raggiunta è comunque al di sotto della media nazionale del partito, mentre languono Fi, Noi Moderati e Lega, nonostante l’apparentamento col Psd’Az di quest’ultima. Al di sopra della media nazionale tutto il centrosinistra che, inaspettatamente vince. Buono anche il risultato del Movimento 5 Stelle. L’opposizione di palazzo Bacaredda non ha dubbi: “Il ko è legato al governo della giunta Truzzu in città”.

Nei collegi uninominali non c’è stata partita. Ugo Cappellacci e Antonella Zedda hanno sconfitto i rivali Andrea Frailis e Maria Del Zompo. Ma non a Cagliari città dove la Zedda (sostenuta Fdi, Noi Moderati, Fi, Lega) ha preso il 33, 43 %, quasi due punti sotto Maria Del Zompo, (Pd, Verdi-Sinistra, + Europa, Impegno coivico) che ha raggiunto il 35, 02%. Per il resto Sabrina Licheri (Movimento 5 Stelle) ha ottenuto il 18, 07 %, Claudia Medda (Italia Viva-Azione) 6, 97 %, Antonella Atzei (Italexit) 2, 32 % e Giovanni Fancello, Unione popolare 1, 72 %.

Mentre Cappellacci si è fermato al 33, 87%, superato da Frailis col suo 34, 67 %. A ruota gli altri Mauro Congia (M5S) 17, 92 %, Franco Stara (Italia Viva-Azione) 7, 04 %, Roberta Moro (Italexit) 2, 31% e Claudia Ortu (Unione Popolare) 1, 76

Al Senato nel collegio plurinominale unico il Pd (23, 32%) ha superato Fdi (22, 12 %) ed è il primo partito a Cagliari. Al terzo posto il Movimento 5 Stelle (18, 33 %), dietro Azione-Italia Viva (6, 89%), Verdi-Sinistra (6, 86 %), Forza Italia (6, 65%), Lega (4, 66 %), + Europa (2, 98%), Italexit (2, 37%), Unione popolare (1, 70%), Noi Moderati (1, 07%) e Impegno Civico (0, 52).