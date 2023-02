A Cagliari il Carnevale riaccende la gioia: migliaia mascherati in corteo e al rogo di Canciofali

Un fiume di persone, bambini e adulti in maschera, al ritmo dei tamburi e delle trombette, invade il centro di Cagliari per il martedì grasso 2023. Un ultimo atto di un Carnevale che ha segnato, anche per Cagliari, la rinascita della festa e della gioia dopo tre anni di restrizioni. Da piazza Giovanni XXIII sino a Stampace, tutti allegri e felici, guidati dalle maschere della tradizione, su tutte quelle di Carmen Miranda e Dottoris. Nessun problema, solo tanta voglia di festeggiare e di godersi qualche ora di sana normalità e spensieratezza.

Il rogo di re Canciofali è stato quasi puntuale, pochi minuti dopo le 20, nello storico sterrato di via Santa Margherita. L’ultimo atto della festa è stato, forse, il più sentito, con tantissimi smartphone accesi e in modalità video per non perderai nemmeno un istante della “condanna” del re.