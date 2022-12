“Ih, taddannu, e cosa c’era. La sedia, sta mangiando la gommapiuma”. Inizia così il sonoro del video che sta facendo il giro delle chat e che è finito anche nello smartphone del segretario provinciale della Fials, Paolo Cugliara, dove si vede un topo intento a gironzolare tra la sedia e la scrivania di un reparto dell’Oncologico di Cagliari: “Si tratta della sala d’accettazione della Radiologia”, attacca subito Cugliara. Il filmato, realizzato dal personale interno dell’ospedale, mostra perfettamente il ratto che, agilmente, fa quello che vuole. Chi commenta sono due donne: “Altro che mettetevi la mascherina, qui ci vuole un accendino e il fuoco per sistemare tutto. Mettete l’obbligo di pulizia e di un ambiente decente”. Frasi del video a parte, il fatto è che nell’ospedale che accoglie pazienti con tumori e malattie gravi la situazione ratti pare distante dall’essere risolta. Poco più di una settimana fa l’altra segnalazione, stavolta dalle cucine.

“Qui ci sono pazienti delicati e che necessitano di una sterilità e di una igiene totale, invece la situazione è grave. Chi di dovere prenda provvedimenti”, ammonisce Cugliara. “Abbiamo saputo, inoltre, che la mensa riaperta dopo la prima disinfestazione è stata nuovamente chiusa perchè sono stati trovati altri topi”.

