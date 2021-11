“A Cagliari i no vax stanno contagiando gli anziani fragili già vaccinati: subito la terza dose ai nonni”

“I soggetti che non si vogliono vaccinare stanno – come era ovvio che avvenisse – contagiando i soggetti fragili anziani vaccinati che hanno pluripatologie”. E’ la dichiarazione di Sergio Marracini, direttore dei Covid Hospital cagliaritani.

Attualmente al Binaghi, ospedale Covid dell’area di Cagliari, ci sono 29 ricoverati in area medica e 2 in terapia intensiva. Diciotto ricoverati in area medica sono vaccinati con doppia dose e undici non vaccinati. Tutti i 18 vaccinati sono over 70 con pluripatologie vaccinati a febbraio/marzo e per cui il vaccino (a causa delle loro patologie) non ha avuto un risultato immunizzante. Gli 11 non vaccinati sono under 50 sani.

I due in terapia intensiva non sono vaccinati. “ I vaccini funzionano e ci sono innumerevoli dati a supporto di questa tesi, pertanto portate i vostri nonni e genitori a fare le terze dosi e state lontano dai non vaccinati”.