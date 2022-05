A Cagliari Guardia Costiera in campo per emergenza sangue - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 20 MAG - Un'autoemoteca dell'Avis ha raccolto le donazioni di sangue del personale della Guardia Costiera e dell'Autorità portuale destinate al centro trasfusionale dell'Arnas G. Brotzu.

Grazie a una collaborazione tra l'Azienda Brotzu e la Guardia Costiera, è stata portata avanti una campagna di sensibilizzazione tra il personale militare e il personale dell'Autorità Portuale sull'importanza della donazione del sangue che ha permesso l'organizzazione di questa giornata.

"Una grande emozione e gratitudine per questa giornata di solidarietà e generosità - commenta Agnese Foddis, direttrice generale dell'Arnas -. Grazie all'impegno del nostro personale, dell'AVIS e della Guardia costiera, stiamo riuscendo a fronteggiare un periodo di forte carenza di sangue, che, ricordiamo, è indispensabile per le attività chirurgiche e per le trasfusioni dei tanti pazienti talassemici. Ringrazio le donne e gli uomini della Guardia costiera per il loro importante impegno quotidiano nel presidio delle coste per la tutela e la sicurezza dei cittadini".

"Donare il sangue, oltre che indice di grande generosità verso gli altri, è una piccola grande forma di solidarietà che può salvare più vite umane - dichiara il capitano di Vascello, Mario Valente, direttore marittimo e comandante della Capitaneria di Porto di Cagliari - In questo ambito, la Guardia Costiera, da sempre in prima linea nella salvaguardia della vita umana in mare, ha voluto sostenere la lodevole iniziativa, promuovendo la raccolta e garantendo la propria fattiva collaborazione al servizio della collettività". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna