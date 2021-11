È boom di case vendute a Cagliari, la crisi legata al Coronavirus sembra non aver prodotto chissà quali danni al mercato del mattone. I rioni “top? “Monte Urpinu, Bonaria e San Benedetto. Chi vuole un nuovo tetto punta soprattutto su questi tre quartieri, decisamente residenziali e centrali, dotati di tutti i servizi del caso. Dalle banche alle farmacie, dai market agli studi medici sino alle scuole. Pietro Bonì, 42 anni, ha la sua agenzia in via Pascoli a Cagliari e, sicuramente, non si può lamentare: “Stiamo uscendo dal periodo grigio, le banche offrono mutui e sgravi per i giovani. Nelle zone residenziali tengono Monte Urpinu, Bonaria e San Benedetto, quest’ultimo ritornato il vero centro di Cagliari, ci sono moltissime richieste per appartamenti. I prezzi? Un quadrivano da 100 metri quadri, da ristrutturare, si può comprare anche con 250mila euro, mettendo quindi in conto altri investimenti per la ristrutturazione, vantaggiosi grazie agli incentivi”. Insomma, nessun pagamento intero ma scaglionato nel tempo. A differenza del passato, però, senza doversi fare il segno della croce prima di varcare l’ingresso di una banca.

E non ci sono più quartieri snobbati: “Is Mirrionis e San Michele reggono, con prezzi più bassi. Chi acquista lì lo fa per investire, per dare le case in affitto agli studenti. Abbiamo clienti”, osserva Bonì, “di tutte le età, dai venticinque ai 55 anni”. E le banche sembra che non facciano più paura: “Se servono 200mila euro, l’interesse ha un tasso fisso del due per cento, talvolta dell’1,5”. E sul prezzo non si tira più di tanto: “Solitamente lo sconto non supera il cinque per cento”.

