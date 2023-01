Aumentano furti in casa, rapine, usura ed estorsioni, i minorenni sono sempre più protagonisti – ma anche vittime – di reati e crescono anche maltrattamenti in famiglia ed episodi di stalking. Non ci sono associazioni mafiose locali ma gruppi criminali in stretto rapporto con le mafie del sud Italia. E’ la fotografia del 2022 di Cagliari, scattata dai magistrati del palazzo di giustizia e diffusa oggi in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

A tenere la relazione, la presidente della Corte d’Appello di Cagliari Gemma Cucca. Ed ecco alcuni numeri: le iscrizioni per il reato di stalking sono passate a 97 rispetto alle 85 dell’anno precedente, per le quali spesso viene richiesta in fase di indagini, anche in via d’urgenza, una misura cautelare, soprattutto allontanamento dalla casa di famiglia o divieto di avvicinamento alla vittima. In aumento rispetto all’anno precedente è anche il numero dei procedimenti per violenza sessuale, 20 nuove iscrizioni rispetto ai 17 dell’anno precedente. In crescita anche i casi di maltrattamenti in famiglia: a Cagliari nel giro di un anno sono passate da 98 a 104.

Attenzione quando uscite di casa: i furti nelle abitazioni sono aumentati in modo esponenziale. Meglio non lasciarle incustodite e avvalersi di adeguati sistemi d’allarme.

