A Cagliari e hinterland è il boom delle sagre e delle feste. Tornano tutte, come fosse un addio al Covid. Via le restrizioni, via adesso ogni paura: la parola d’ordine è nuova aggregazione. Torna Santa Greca a Decimomannu, torna la Festa della Malvasia a Settimo, torna Sa Binnenna a Ussana. Tornano, soprattutto, enormi tavolate di compleanni e matrimoni e i ristoranti fanno affari d’oro. Altro che cene politiche, che un tempo dominavano in campagna elettorale. la gente ha una grandissima voglia di ritrovarsi, e nonostante il carovita e le bollette alle stelle per festeggiare è disposta a spendere tutto quello che ha . Finalmente insomma buone notizie, si sorride e si brinda nonostante tutto. Dopo quasi tre anni di buio, tornano a lavorare alla grande anche gli ambulanti, i venditori di panini, di caramelle, di giocattoli, tornano le giostre. E se in estate c’era ancora timore per l’ondata del virus a luglio, ora sembra davvero un “tutti liberi”. D’altronde i dati dei bollettini giornalieri del Covid fanno ben sperare, e l’argomento virus sembra letteralmente quasi sparito anche dalle cronache nazionali.

Questo il programma della festa civile che parte tra dieci giorni per Santa Greca a Decimomannu, con concerti di Tazenda e Gabry Ponte fra gli altri.

Venerdì, 30 settembre 2022:

ore 21:00 – Is Tenores di Neoneli

Sabato, 1 ottobre 2022:

ore 21:00 – Musica con Dj Bebecita e Opera

Domenica, 2 ottobre 2022:

ore 21:00 – Spettacolo pirotecnico , con i fuochi d’artificio a cura della ditta Piano di Dolianova

ore 21:30 – Concerto dei Tazenda

Lunedì, 3 ottobre 2022:

ore 21:00 – Gabry Ponte

Martedì, 4 ottobre 2022:

ore 21:00 – Commedia campidanese: “Su Sindacu“, a cura della compagnia Sacro Cuore di Quartu.

