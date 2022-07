A Cagliari è emergenza droga: “Quantità spropositate, una direzione investigativa antimafia al molo Ichnusa”

A Cagliari aprirà una sede della Dia, a ottobre, al molo Ichnusa. L’annuncio arriva dalla ministra Luciana Lamorgese, intervenuta al comitato per l’ordine e la sicurezza nella prefettura del capoluogo sardo, insieme al prefetto Gianfranco Tomao e al sindaco Paolo Truzzu. Ciò che preoccupa, nel capoluogo sardo, è l’alta quantità di droga in circolazione. Si parla apertamente di livelli “spropositati”, anche paragonati ad altre città. Da qui, per la ministra, la necessità di installare una sede della direzione investigativa antimafia. Che sarà ben robusta, a livello di unità operative: “Nove in più rispetto alle venti arrivate a febbraio e alle 33 in arrivo”. “Non era certo scontata l’apertura di una sede della Dia qui a Cagliari. Tante città, infatti, premono per averne una. E nel capoluogo sardo abbiamo trovato le condizioni ideali e voluto dare prevalenza proprio a questo territorio”.