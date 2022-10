“Non si può più giocare ai rimpasti. Auspichiamo un risveglio della coscienza politica, noi scendiamo in piazza ma è evidente che la politica deve agire. Speriamo che agisca anche per l’Oristanese perché il problema investe tutti”, ha concluso il segretario della Cgil, parlando di “una bella giornata di manifestazione, cont tanti bei colori che richiamano le organizzazioni sindacali”.

“La piazza ha chiamato la Regione a una presa di responsabilità”, ha detto il segretario della Cgil oristanese, Andrea Sanna. “In primis per la sanità, per colmare il divario importante tra i territori”.

Oltre ottomila persone arrivate da tutta la Sardegna hanno marciato questa mattina a Cagliari per il diritto alla salute. Anche dall’Oristanese sono arrivati nel capoluogo in massa per aderire alla manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil con lo slogan “Curiamo la Sardegna”.

Manifestazioni a Cagliari e Ghilarza per il diritto alla Salute

Fonte: Link Oristano

