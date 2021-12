Cagliari

I provvedimenti dell’amministrazione comunale per combattere gli assembramenti e i contagi da Covid

Stretta anti-Covid, a Cagliari, per Capodanno. Il sindaco Paolo Truzzu ha firmato un’ordinanza che dispone in tutto il territorio comunale il divieto di assembramenti, il divieto di detenzione di petardi, botti, razzi e bombolette contenenti sostanze urticanti, l’obbligo di indossare le mascherine (fatta eccezione per i minori di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi, le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo).

Dalle ore 20.30 di venerdì 31 dicembre 2021 alle ore 6 di sabato 1 gennaio 2022, nell’area urbana compresa fra la via Roma, il viale Trieste (fino all’incrocio con la via Pola), la via Pola, il corso Vittorio Emanuele II, il viale Merello, il viale San Vincenzo, la via La Vega, la via Romagna, la via Bacaredda e la via Sonnino sono previsti ulteriori divieti: divieto di introdurre, detenere, depositare al suolo contenitori di vetro o metallo; divieto di vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo di bevande in contenitori di vetro o metallo, da parte di esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, anche erogate da distributori automatici; obbligo agli esercenti di custodire i contenitori di vetro e metallo vuoti, evitandone l’esibizione e la facilità di asporto.

Inoltre, dalle ore 19 di venerdì 31 dicembre 2021 alle ore 6 di sabato 1 gennaio 2022 sarà interdetta la terrazza del Bastione di Saint Remy.

Sono previste sanzioni sino a 1.000 euro, fatte salve ulteriori responsabilità amministrative e penali.

Giovedì, 30 dicembre 2021

