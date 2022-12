“A Cagliari clown fuori dai market chiedono soldi per i bimbi malati, occhio ai furbetti”

Hanno il camice, indossano il classico naso rosso e chiedono fondi per i bimbi malati. Alcuni clown sono stati notati, nelle ultime settimane, fuori e dentro i supermercati del capoluogo sardo, invitando le persone a fare offerte. E arriva l’allarme di due associazioni di volontariato cagliaritane che, da anni, organizzano eventi per i giovanissimi che si trovano ricoverati negli ospedali, i Vip Sardegna e Maramao. Con due post a distanza di pochi giorni mettono in guardia i cittadini: “Siamo in un momento delicato, sta arrivando il Natale e si trovano in giro tanti banchetti/volontari che ci chiedono soldi per questo o quell’altro progetto. Molti sono reali, altri purtroppo no!”, scrivono i Vip. “Cosa fare? Prima di fare una qualsiasi donazione e/o acquisto, cercate sempre il nome dell’associazione sul web, verificate i progetti, se esiste uno statuto e la veridicità di quello che vi dicono. Vip Sardegna così come le Vip di tutta Italia, raccoglie fondi solo nella Giornata del Naso Rosso, con la vendita dei biglietti per La Lotteria del Naso Rosso e con la scelta del 5×1000 sponsorizzato attraverso i canali ufficiali, sito internet e pagine social. I nostri clown si riconoscono dal camice che vi riportiamo! Occhio ai furbetti”. Un messaggio simile è stato pubblicato dall’Odv Maramao: “In questi giorni ci state segnalando la presenza di alcuni clown che chiedono soldi fuori dai supermercati e negozi vari. Ci teniamo a precisare che Non sono i clown dottori di Maramao. I clown dottori seri, formati e presenti nella realtà ospedaliera della Sardegna non chiedono monete ai passanti dicendovi che servono per i bambini ospedalizzati. Nè vendono palloncini per strada. Ci dissociamo da questo modo di fare, che squalifica il vero impegno e valore del volontariato. I clown non sono tutti uguali, purtroppo esistono anche i fake. Chiedete sempre info, controllate il sito (se esiste), la buona fede a volte viene ingannata”.