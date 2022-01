Taglio del nastro, a Cagliari, per il primo ambulatorio gratuito dedicato ai pazienti stomizzati. Grazie all’impegno della A.I. Stom Sardegna, la nuova struttura è operativa in via Lanusei 23. All’interno, un team di medici, infermieri, stomaterapisti esperti, nutrizionisti e psicologi saranno impegnati, gratuitamente, per aiutare i tanti sardi con uro o con colostomia e le loro famiglie. Presente, all’inaugurazione, anche l’assessora comunale delle Politiche sociali, Viviana Lantini.

“È stato un piacere tagliare il nastro per inaugurare in Via Lanusei 23 a Cagliari l’ambulatorio per persone con uro o colostomia. L’amministrazione comunale di Cagliari ringrazia per il prezioso servizio”.

L'articolo A Cagliari apre il primo ambulatorio gratuito per gli stomizzati: “Medici e infermieri volontari per aiutare tanti pazienti” proviene da Casteddu On line.